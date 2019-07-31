ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. В Узбекистане создан Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства, сообщает Сенат.

Данный Комитет создается в целях повышения социально-экономической активности женщин в стране, защиты их прав и законных интересов, а также создания соответствующих жизненных и трудовых условий, поддержки предпринимательских инициатив и не допущения их дискриминации.

Основными задачами Комитета станут:

- разработка рекомендаций по осуществлению государственной политики, нацеленной на обеспечение гендерного равенства в стране и активного участия женщин в государственной и общественной работе

- рассмотрение вопросов гендерного равенства и законов по развитию института семьи на предмет их соответствия целям и задачам проводимых в стране реформ и нормам международного права

- разработка предложений по имплементации в национальное законодательство общепризнанных международных норм по искоренению всех форм дискриминации прав женщин

- осуществление мониторинга за внедрением на практике норм международных документов по вопросам гендерного равенства

Также Комитет будет уделять особое внимание изучению реального состояния гендерных вопросов на местах путем проведения диалога непосредственно с населением, в том числе женщинами.

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Напомним, в апреле в Узбекистане был опубликован закон о равных правах мужчин и женщин.

В документе говорится о недопущении дискриминации по признаку пола, о равных правах и возможностях мужчин и женщин, гендерно-правовой экспертизе, а также разъяснены основные понятия, вроде "косвенной" или "прямой" дискриминации.

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В итоге, любые проявления дискриминации по признаку пола в какой-либо сфере не допускаются в республике.

В документе также говорится о том, что он обеспечит равный доступ мужчин и женщин к государственной службе согласно квалификации и профессиональной подготовке, где больше не должны давать объявление конкурсов на замещение должностей госслужбы только для лиц одного пола.