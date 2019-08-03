Саида Мирзиёева рассказала о защите блогеров и журналистов Узбекистана

Всех блогеров планируется приравнять в правах к журналистам.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. В Узбекистане за воспрепятствование законной деятельности журналистов предлагается ввести административную ответственность, сообщается в новом проекте закона, предложенном Агентством информации и массовых коммуникаций.

Также указано, что всех блогеров планируется приравнять в правах к журналистам.

Права блогера планируется добавить в статью 12−1 (распространение общедоступной информации в интернете) закона "Об информатизации". Согласно законопроекту, блогер должен получить право собирать и распространять информацию, за которой может обратиться в любое государственное учреждение, получать доступ к документам. Также блогер должен получить право проводить расследование, распространять через СМИ свои статьи, присутствовать на открытых заседаниях, требовать сохранения тайны источника информации, требовать в судебном порядке компенсации морального вреда и возмещения материального ущерба, причиненного ему.

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А вот за воспрепятствование работе журналиста АИМК предложили накладывать ответственность на виновного.

Само воспрепятствование может выражаться в непредставлении, несвоевременном представлении или предоставлении заведомо ложной либо недостоверной информации (документов) на его обращение.

Также сюда может попадать давление на журналиста и вмешательство в его профессиональную деятельность.

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Штраф за такое правонарушение АИМК предлагает установить в размере от 1 до 3, а для должностных лиц — от 5 до 10 МРЗП.

Заместитель директора АИМК Саида Мирзиёева уже призвала пользователей оставить к законопроекту предложения и замечания.