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Где в Ташкенте подать заявление на тонировку автомобиля

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Помимо подразделений ГУВД, разрешение на тонировку можно получить еще и в 39-ти районных отделениях нескольких коммерческих банков Ташкента.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. В Ташкенте ожидают резкого увеличения числа желающих получить разрешение на тонировку и предрекают очереди.

Специально для этого ГУВД заявили, что прием заявлений будет проходить не только в семи подразделениях ГУВД, но и в 39-ти районных отделениях нескольких коммерческих банков.

Там же можно будет оформить микрокредит для получения разрешения на тонировку стекол.

Напомним, новым постановлением о дополнительных мерах по упорядочению эксплуатации транспортных средств с тонированными стеклами правительство в разы сократило стоимость платежей.

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Полная тонировка обойдется физическому лицу и юридическому в 50 БЗВ, а для юридических лиц иностранных государств - 80 БЗВ.

Кроме того, теперь разрешение на установку тонировки могут получить автобусы, микроавтобусы и минивэны, занимающиеся перевозкой туристов. Необходимо учесть, что тонировка без ограничения светопропускаемости разрешена только на задние и боковые стекла.

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На передних боковых стеклах легковых автомобилей, а также на боковых стеклах туристических автобусов светопропускаемость тонировки должна быть не ниже 50%. При этом, важно отметить, что без какого-либо разрешения допускается тонировка заднего лобового стекла.

Уже утверждены специальные голограммы, подтверждающие легальную установку тонировки - размещать их необходимо на верхней части переднего лобового стекла автомобиля со стороны пассажира.

Теги:
Ташкент, Ташкент, тонировка, ГУВД Ташкента, Узбекистан, Узбекистан



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