Теперь официально: ГУВД рассказали о новых правилах тонировки

Теперь разрешение на установку тонировки могут получить автобусы, микроавтобусы и минивэны, занимающиеся перевозкой туристов.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Новым постановлением о дополнительных мерах по упорядочению эксплуатации транспортных средств с тонированными стеклами правительство в разы сократило стоимость платежей, сообщает ГУВД Ташкента.

Теперь с 5 августа физлица и юридические лица смогут устанавливать тонировку боковых, задних окон на год за 10 базовых расчетных величин (2 млн 230 тысяч сумов).

А юридические лица иностранных государств за 20 БРВ (4 млн 460 тысяч сум).

Напомним, что базовая расчетная величина с 1 сентября 2019 года заменит понятие минимального размера заработной платы.

С 5 августа затемнять разрешается и передние боковые стекла, правда, сделать это возможно, в случае, если будут тонированы и задние стекла, и боковые.

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Полная тонировка обойдется физическому лицу и юридическому в 50 БЗВ, а для юридических лиц иностранных государств - 80 БЗВ.

Кроме того, теперь разрешение на установку тонировки могут получить автобусы, микроавтобусы и минивэны, занимающиеся перевозкой туристов. Необходимо учесть, что тонировка без ограничения светопропускаемости разрешена только на задние и боковые стекла.

На передних боковых стеклах легковых автомобилей, а также на боковых стеклах туристических автобусов светопропускаемость тонировки должна быть не ниже 50%. При этом, важно отметить, что без какого-либо разрешения допускается тонировка заднего лобового стекла.

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Уже утверждены специальные голограммы, подтверждающие легальную установку тонировки - размещать их необходимо на верхней части переднего лобового стекла автомобиля со стороны пассажира.

Стоит отметить, что практика платных разрешений на тонирование автомобилей существует и в других странах. К примеру стоимость тонирования машины во Франции, Чехии, Словакии, Кыргызстане, Таджикистане или Польше составляет от 300 до 500 долларов.

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Напомним, до этого в республике действовали строгие требования госавтоинспекции по отношению к тюнингу автомобилей: было запрещено нарушать параметры, влияющие на безопасность их эксплуатации. Так, штраф за использование транспортных средств с зеркальными или тонированными стеклами, которые не соответствуют принятому техническому регламенту, в мае был увеличен в 25 раз — до 5 068 250 сумов.