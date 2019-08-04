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Продажа лекарств в аптеке

Кадры для фармотрасли Узбекистана поддержит государство

© Sputnik / Саид Царнаев
Общество
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За счет средств Фонда работники получают материальное стимулирование в виде надбавки

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. Постановлением правительства были утверждены положения о Фонде поддержки и развития фармацевтической отрасли Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, сообщает Минюст.

Средства фонда будут использоваться в целях предоставления грантов для организации научных разработок по созданию новых видов фармацевтической продукции, приобретения оборудования, контролирующего качество этой продукции.

За счет средств Фонда работники получают материальное стимулирование в виде надбавки за многолетний труд, дополнительные ежемесячные доплаты к заработной плате,  премии, выплата материальной помощи и компенсаций, а также выплаты на покупку сельскохозяйственной продукции. 

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Напомним, с 1 апреля повысилась зарплата медиков и фармацевтов в Узбекистане. 

Документ предусматривает поэтапное повышение зарплат медицинских и фармацевтических работников государственных медицинских учреждений.

Теги:
государство, кадры, Узбекистан, Узбекистан, фармацевтика



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