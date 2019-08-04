Кадры для фармотрасли Узбекистана поддержит государство

За счет средств Фонда работники получают материальное стимулирование в виде надбавки

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. Постановлением правительства были утверждены положения о Фонде поддержки и развития фармацевтической отрасли Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, сообщает Минюст.

Средства фонда будут использоваться в целях предоставления грантов для организации научных разработок по созданию новых видов фармацевтической продукции, приобретения оборудования, контролирующего качество этой продукции.

За счет средств Фонда работники получают материальное стимулирование в виде надбавки за многолетний труд, дополнительные ежемесячные доплаты к заработной плате, премии, выплата материальной помощи и компенсаций, а также выплаты на покупку сельскохозяйственной продукции.

Повышение зарплаты медикам: кто и сколько будет получать >>

Напомним, с 1 апреля повысилась зарплата медиков и фармацевтов в Узбекистане.

Документ предусматривает поэтапное повышение зарплат медицинских и фармацевтических работников государственных медицинских учреждений.