Девушки на самокатах: в Ташкенте начала работу туристическая полиция

Пользователи уже вовсю обсуждают первый снимок, на котором изображены девушки-полицейские на электросамокатах.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. В Ташкенте начал работать штат сотрудников туристической полиции, сообщает хокимият.

Пользователи в Facebook уже вовсю начали комментировать снимок, на котором изображены две девушки из нового отдела полиции на сигвеях (электросамокатах).

"Хорошо им, не надо было мне идти в медицинский!", - пишет пользователь.

Напомним, в марте Шавкат Мирзиёев подписал постановление о реализации Концепции обеспечения безопасности туризма. В июне при ГУВД Ташкента было учреждено Управление по безопасности туризма, в котором на сегодняшний день работает более 10 сотрудников.

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Одновременно с этим департамент по развитию туризма городского хокимията совместно с ГУВД Ташкента разрабатывал эмблему и форму для будущего подразделения, укомплектовывал личный состав и автопарк из скутеров, мотоциклов, автомобилей и автобуса, а также провел встречу с департаментами туристической полиции Самарканда и Бухары для обсуждения их опыта работы, и к сентябрю 2019 года в Ташкенте планируется формирование штата из 40 сотрудников туристической полиции, укомплектованного необходимым транспортом и униформой.

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Работа подразделения будет направлена на поддержание общественного порядка на туристических объектах и обеспечение безопасности гостей города.