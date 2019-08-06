В планах на будущее у катка - делать вечеринки, мероприятия и различные акции.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Какой вид развлечений самый популярный в Узбекистане этим летом? Конечно же, зимний.

В парке Anchor Lokomotiv в Ташкенте открылась ледовая арена под названием Ice Rink, пишет "Афиша.уз".

Размер катка - 800 квадратных метров.

© Афиша.уз Новый каток открылся в парке Anhor Lokomotiv в Ташкенте

Для того чтобы в любой момент оказать нужную помощь, здесь функционирует медпункт, также есть и кафе с вкусными угощениями и горячими напитками.

В планах на будущее у катка - делать вечеринки, мероприятия и различные акции.

© Афиша.уз Новый каток открылся в парке Anhor Lokomotiv в Ташкенте

Взрослый билет на час стоит 36 тысяч сумов, на 30 минут - 22 тысячи сумов.

Детский билет до 12 лет на час - 24 тысячи сумов, 30 минут - 17 тысяч сумов.

Парк будет работать каждый день, без выходных с 10.00 до 22.00 часов.

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Напомним, в январе в Ташкенте на территории торгового центра Next открылся парк зимних развлечений с аттракционами, где можно покататься на лыжах и сноуборде, пойти на занятия фигурным катанием или хоккеем, а также поиграть в снежки.

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Также в Ташкенте полным ходом идет строительство ТРЦ Riviera, который будет располагаться в Алмазарском районе на пересечении проспекта Нурафшон и Себзар. Главная особенность молла — это летняя веранда, выход на которую будут иметь все точки на фудкорте, круглогодичный ледовый каток и шесть залов кинотеатра.