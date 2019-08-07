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В больнице

После отравления под Самарой почти все узбекистанцы остаются в больницах

© Sputnik / Варвара Гертье
Общество
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Граждане Узбекистана были госпитализированы с диагнозом "отравление неустановленным веществом" еще 17 июля.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Почти 60 узбекистанцев все еще остаются в больницах после отравления в Самарской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя минздрава региона.

"Пятьдесят семь граждан Узбекистана находятся в лечебных учреждениях Самарской области, еще 12 – выписали", - сказал представитель минздрава.

17 июля в Самарской области были госпитализированы 69 граждан Узбекистана с диагнозом "отравление неустановленным веществом".

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Несколько узбекистанцев приехали в село Кошелевка Сызранского района Самарской области, чтобы заниматься сельскохозяйственными работами. Как позже уточнили в МИД, они работали на предприятии "Кошелевский посад".

Работодатель уже заявил, что предприятие покроет все финансовые расходы, связанные с лечением граждан Узбекистана. Как сообщается, все они работали легально и имеют трудовые соглашения.

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Причины массового отравления до сих пор выясняются.

Министерство иностранных дел Республики Узбекистан взяла ситуацию под свой контроль.

Теги:
пищевое отравление, отравление, Россия, Россия, Самара, Узбекистанцы



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