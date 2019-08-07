Случаи беременности несовершеннолетних в Узбекистане увеличиваются

Только за полгода по всей республике было зафиксировано 46 случаев беременности.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. В Узбекистане увеличились случаи беременности несовершеннолетних девушек, сообщает UPL.uz со ссылкой на Республиканский совет по координации деятельности органов самоуправления граждан.

"По всей республике только в первые 6 месяцев 2019-го зафиксировано 46 случаев беременности несовершеннолетних девушек",- говорится в сообщении.

Стоит отметить, что за аналогический период прошлого года было зафиксировано 32 случая беременности.

Самая большая статистика - в Ташкентской области - 10 случае, в Ферганской области — 5, в Бухарской области — 3 и в Самаркандской области — 2 случая.

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Напомним, согласно данным международного рейтинга Save The Children, качество жизни детей в Узбекистане улучшилось, обогнав в рейтинге Таджикистан (90-е место) и Кыргызстан (94-е место).

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В 2019-м мировому сообществу удалось добиться снижения детской смертности на 4,4 миллиона в год, повысить число детей, которые ходят в школу, на 115 миллионов и предотвратить 11 миллионов ранних браков.