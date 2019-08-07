В ташкентском метро запустили бесконтактную оплату проезда

Теперь, чтобы совершить оплату в подземке, нужно всего лишь приложить карту Humo к считывающему устройству на турникете, которое само снимет сумму за поездку.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. В метрополитене Ташкента в экспериментальном режиме запустилась бесконтактная оплата проезда по картам Humo, сообщает Spot.uz.

Пока был установлен только один турникет (его можно узнать по табличке с надписью "Оплата картой HUMO. HUMO kartasi bilan to’lang") на станции метро "Халклар дустлиги" Чиланзарской линии.

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Совершить оплату можно приложив карту Humo к считывающему устройству на турникете, которое само снимет сумму за поездку. Стоимость одной поездки на метро при использовании бесконтактных платежей равноценна стоимости жетона.

"Мы рассчитываем, что этот положительный опыт уже к концу августа позволит нам запустить бесконтактную оплату на всех станциях столичного метрополитена", - рассказал директор Humo Курбанов Шухратбек.

Также он отметил, что новая технология наиболее эффективна на самых востребованных станциях в часы пик, где пассажир экономит до 8 минут в день, выбрав бесконтактную оплату проезда через турникет вместо покупки жетона в кассе.

Напомним, что еще в мае Национальный межбанковский процессинговый центр заключил соглашение с компанией MasterCard.

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Также было отмечено, что возможность бесконтактной оплаты появится у туристов – держателей карт Viza и MasterCard.