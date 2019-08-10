Узбекистан занял второе место на международном конкурсе "Рембат"

Соревнования, которые начались 4 августа состояли из 4 этапов: "Индивидуальная гонка", "Огневая подготовк", "Военно-техническая эстафета", "Смешанная эстафета".

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Сегодня, 10 августа завершился конкурс V Армейских международных игр "Рембат", в котором команда Узбекистана дебютом завоевала серебряную награду, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РУз.

На конкурсе, который проходил на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института, приняли участие специалисты-ремонтники боевой техники из 8 стран мира: России, Венесуэлы, Конго, Лаоса, Узбекистана, Мозамбика, Камбоджи и Иордании.

Соревнования, которые начались 4 августа состояли из 4 этапов: "Индивидуальная гонка", "Огневая подготовк", "Военно-техническая эстафета", "Смешанная эстафета".

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Участникам предстояло пройти индивидуальную гонку на бронированных ремонтно-эвакуационных машинах БРЭМ-1, показать навыки в стрельбе из огнестрельного оружия, состязается в военно-технической эстафете и участвовать в смешанной эстафете на машинах технического обслуживания МТО-УБ1, ремонтно-эксплуатационных машинах РЭМ-КЛ и БРЭМ-1.

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Команда Минобороны Узбекистана, принимая впервые участие на этом конкурсе, в 4-х этапах завоевала вторые места и в одном первое. Первое место на конкурсе досталось представителям России. На втором Узбекистан.

Тройку сильнейших ремонтников автобронетанковой техники замыкает команда Лаоса. Военнослужащие Узбекистана на этом конкурсе завоевали 6 022 баллов. В отдельном конкурсе участвовали капитаны всех команд.