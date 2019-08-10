17:36 10 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.85
  • EUR9668.50
  • USD8704.87
Поиск
Узбекистан занял второе место на международном конкурсе Рембат

Узбекистан занял второе место на международном конкурсе "Рембат"

Пресс-служба
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (23)
54340

Соревнования, которые начались 4 августа состояли из 4 этапов: "Индивидуальная гонка", "Огневая подготовк", "Военно-техническая эстафета", "Смешанная эстафета".

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Сегодня, 10 августа завершился конкурс V Армейских международных игр "Рембат", в котором команда Узбекистана дебютом завоевала серебряную награду, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РУз.

На конкурсе, который проходил на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института, приняли участие специалисты-ремонтники боевой техники из 8 стран мира: России, Венесуэлы, Конго, Лаоса, Узбекистана, Мозамбика, Камбоджи и Иордании.

Соревнования, которые начались 4 августа состояли из 4 этапов: "Индивидуальная гонка", "Огневая подготовк", "Военно-техническая эстафета", "Смешанная эстафета".

Узбекские танкисты вышли в полуфинал на АрМИ >>

Участникам предстояло пройти индивидуальную гонку на бронированных ремонтно-эвакуационных машинах БРЭМ-1, показать навыки в стрельбе из огнестрельного оружия, состязается в военно-технической эстафете и участвовать в смешанной эстафете на машинах технического обслуживания МТО-УБ1, ремонтно-эксплуатационных машинах РЭМ-КЛ и БРЭМ-1.

Стрелять так стрелять, лечить так лечить: военные медики на АрМИ-2019 >>

Команда Минобороны Узбекистана, принимая впервые участие на этом конкурсе, в 4-х этапах завоевала вторые места и в одном первое. Первое место на конкурсе досталось представителям России. На втором Узбекистан.

Тройку сильнейших ремонтников автобронетанковой техники замыкает команда Лаоса. Военнослужащие Узбекистана на этом конкурсе завоевали 6 022 баллов. В отдельном конкурсе участвовали капитаны всех команд.

Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (23)
Теги:
военные, Узбекистан, Узбекистан, Армия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Mercedes, G-wagon
Какие автомобили водят миллиардеры - фотолента
Улица Пахтакор-79 в Ташкенте
Как выглядит открывшаяся улица Пахтакор-79 в Ташкенте — видео
Закон Об оружии в Узбекистане
Оружие в Узбекистане: как купить, носить и применять

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054