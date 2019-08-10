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Карагач. Самарканд. 1911

В Ташобласти задержали мужчину, который срубил полувековые карагачи

© С. М. Прокудин-Горский
Общество
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Задержанный занимается незаконной вырубкой более 10 лет.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Грузовик со стволами карагача возрастом около 40−50 лет был задержан во время экологического рейда в Ташкенте, сообщает пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по экологии и окружающей среды.

В Ташобласти задержали мужчину, который срубил полувековые карагачи
пресс-служба
В Ташобласти задержали мужчину, который срубил полувековые карагачи

"Владелец груза — житель Ташкентской области Б. Саипназаров  — не смог предоставить документы, подтверждающие законность вырубки деревьев", - говорится в сообщении.

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По его словам, карагачи были спилены на территории санатория "Бустон" в Кибрайском районе и перевозились им в цех заготовки строительной древесины, расположенный недалеко от рынка "Урикзор".

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Напомним, специальный Telegram-бот помогает правоохранителям прекращать незаконную вырубку деревьев. 

В хокимияте напомнили, что незаконная вырубка деревьев будет караться по всей строгости закона. Также власти столицы просят граждан, ставших свидетелями незаконной вырубки, писать в Telegram-бот @EcoControl_bot.

Теги:
деревья, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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