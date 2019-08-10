ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Грузовик со стволами карагача возрастом около 40−50 лет был задержан во время экологического рейда в Ташкенте, сообщает пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по экологии и окружающей среды.

пресс-служба В Ташобласти задержали мужчину, который срубил полувековые карагачи

"Владелец груза — житель Ташкентской области Б. Саипназаров — не смог предоставить документы, подтверждающие законность вырубки деревьев", - говорится в сообщении.

Их режут и рубят: как сохранить деревья в Ташкенте >>

По его словам, карагачи были спилены на территории санатория "Бустон" в Кибрайском районе и перевозились им в цех заготовки строительной древесины, расположенный недалеко от рынка "Урикзор".

Telegram-бот помог остановить вырубку деревьев и задержать нарушителей >>

Напомним, специальный Telegram-бот помогает правоохранителям прекращать незаконную вырубку деревьев.

В хокимияте напомнили, что незаконная вырубка деревьев будет караться по всей строгости закона. Также власти столицы просят граждан, ставших свидетелями незаконной вырубки, писать в Telegram-бот @EcoControl_bot.