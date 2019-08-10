Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Курбан-хайитом

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил жителей республики со священным праздником Курбан хайит, сообщается на официальном сайте.

"Искренне, от души поздравляю вас, всех мусульман нашей страны со священным праздником Курбан хайит, который мы с большой радостью встречаем вместе со всей мусульманской уммой, и выражаю вам свои самые добрые пожелания. Этот праздник испокон веков занимает особое место в духовной жизни нашего народа, укрепляя в обществе атмосферу милосердия, великодушия и взаимоуважения. Естественно, в такой светлый праздник мы прежде всего благодарим Всевышнего за нынешние мирные и благополучные дни", - сказал президент.

По его словам, в последние годы в Узбекистане уделяется большое внимание возрождению и приумножению национальных и религиозных ценностей, обеспечению свободы вероисповедания, что еще больше усиливает дружбу, согласие и взаимопонимание между представителями разных наций и народностей, живущими в стране.

Также, по словам Мирзиёева, особого внимания заслуживает проводимая целенаправленная работа по широкому информированию об огромном вкладе узбекского народа в развитие исламской цивилизации и культуры, глубоко изучаемом научно-духовном наследии наших великих предков, благоустройстве священных мест, и она получает широкую поддержку отечественной и зарубежной общественности.

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"Благодаря созданным новым условиям и возможностям более 7 тысяч наших соотечественников в эти дни совершают хадж в священную Мекку. В своих молитвах они благодарят Всевышнего за мирную и свободную жизнь в нашей стране, просят о дальнейшем процветании Родины. От всего сердца поздравляя всех наших паломников, желаю им здоровья и благополучия. Уверен, что они своим примером, активным участием в жизни общества внесут достойный вклад в воспитание подрастающего поколения в духе гуманизма, честности и доброты, преданными родному Узбекистану личностями. В этот радостный день мы поздравляем народы всех мусульманских стран ближнего и дальнего зарубежья, наших друзей и партнеров, желаем им мира и прогресса", - добавил президент Узбекистана.

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Напомним, узбекистанцы отметят Курбан-хайит 11 августа. В этом году праздник приходится на выходной день — воскресенье. Президент Шавкат Мирзиёев уже дал указание соответствующим ведомствам создать условия для широкого празднования Курбан-хайита.

В прошлом году в праздничном намазе в честь Курбан-хайита, который состоялся в почти двух тысячах мечетей Узбекистана, приняли участие 1 903 690 человек. Больше всего верующих собралось в столичной мечети Кукча – 27 225 человек, в мечетях Хаст Имам и Минор - около 14 и 12 тысяч соответственно. Религиозные каноны предписывают в период праздника совершать добрые дела, оказывать моральную и материальную поддержку нуждающимся.

В праздник принято навещать пожилых родственников и соседей, молодоженов, дарить подарки, накрывать дастарханы для гостей, а также поминать усопших родственников, посещать их могилы.