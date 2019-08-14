Мясо за 106 тысяч сумов: снимок из супермаркета возмутил узбекистанцев

Узбекистанцы пришли в ярость, когда увидели в одном из ташкентских супермаркетов такой ценник на кусок мяса.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Цены на мясо в Узбекистане волнуют местных жителей уже не первый день. Так, в Сети распространили снимок, на котором цена на говядину действительно пугает, сообщает UPL.uz.

На фото стоимость мяса составила 106 тысяч сумов. Опубликовавшие фото отметили, что данная цена была зафиксирована в одном из магазинов Ташкента.

Сначала пользователь опубликовал кадр в Facebook, а чуть позже он разлетелся по всем Telegram-каналам.

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Пользователи, увидев фото, пришли в ярость.

Ранее многие СМИ и социальные сети обратили внимание на то, стоимость контрфиле (антрекота) уже превышает 87 тысяч сумов.

Зафар Хашимов объяснил высокие цены на мясо >>

Недавно создатель сети супермаркетов Зафар Хашимов отметил, что качество и стоимость мяса сильно зависит от того, с какой части туши получена та или иная вырезка, как она извлечена, очищена и от многих других факторов.

Он также объяснил, что довольно высокие цены на филе и контрфиле помогают удерживать цены на "социальное мясо", которое пользуется куда большей популярностью у населения.