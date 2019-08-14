Узбекской гимнастке подарили трехкомнатную квартиру в Бухаре

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Гимнастке Замиржон Санакуловой вручили ключи от трехкомнатной квартиры в новом комплексе в Бухаре, сообщает Repost.

В преддверии Дня независимости республики Узбекистан хокимият Бухарской области и Союз молодежи торжественно вручили гимнастке ключ от квартиры в новом доме, построенном для молодежи, достигшей высоких результатов в разных направлениях.

Примечательно, что Замиражон продемонстрировала замечательные достижения в мире спорта: она является двенадцатикратной чемпионкой Узбекистана, победительницей международных турниров, призером Кубка мира, Азиатских игр, чемпионата Азии, мастером спорта международной категории по художественной гимнастике.

Праздник для всех: в Ташкенте 500 квартир раздали нуждающимся >>

Помимо прочих побед и наград, Санакулова удостоена званий "Гимнастка мирового уровня" Международной федерации гимнастики и заслуженная спортсменка Республики Узбекистан.

Напомним, в июне в Ташкенте 360 жителям махаллей "Коҳ ота", "Самарқанд дарвоза" и "Ҳасти Имом" вручили ключи от новых квартир.

В Ташкенте 360 жителей получили ключи от новых квартир >>

Люди переехали в современные многоэтажки с необходимой инфраструктурой.

Ранее в махалле "Чоштепа" в Сергелийском районе узбекской столицы 500 квартир бесплатно раздали нуждающимся. Новое жилье получили семьи, находящиеся в трудном положении, потерявшие кормильца, а также инвалиды и матери-одиночки.