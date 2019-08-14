Стали известны даты ответов на тестовые экзамены в Узбекистане

С завтрашнего дня по всей стране завершаются тестовые экзамены.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Ответы тестовых экзаменов в Узбекистане выйдут в течение следующей недели- до 22 августа, сообщает UPL.uz.

Завтра, 15 августа, по всей республике завершатся тестовые экзамены. Последние тестовые задания пройдут в Бухарской области.

Напомним, сейчас по всему Узбекистану проходят вступительные экзамены в университеты.

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Первыми закончились тестовые испытания в Сурхандарьинской области - 8 августа, затем в Ташкенте, Наманганской и Сырдарьинской областях – 10 августа, 11 августа – в Кашкадарьинской области, в Каракалпакстане, Андижанской, Хорезмской и Самаркандской областях -13 августа и 14 августа – в Бухарской области.