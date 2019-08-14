Сколько стоит мясо в Ташкенте - Sputnik выяснил реальные цены

Корреспондент Sputnik посетил местные рынки и супермаркеты и выяснил, что стоимость мяса сохранилась на приемлемом уровне.

ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Недавно в интернете распространился снимок с пугающей ценой на говядину в 106 тысяч сумов за килограмм, фотография была сделана на одном из узбекских базаров.

Корреспондент Sputnik Узбекистан посетил рынки Чорсу и Сергели для того, чтобы разузнать, почему взлетели цены, но убедился, что стоимость мяса сохранилась на приемлемом уровне.

"У всех продавцов висят одинаковые ценники. Стоимость говядины с костями – 39 тысяч сумов. Цена на говяжью вырезку варьируется в пределах 45-50 тысяч сумов", - сообщил корреспондент.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Мясо на рынке в Ташкенте

Такая же ситуация с ценами оказалась и в супермаркетах. Например, в "Корзинке" килограмм мяса с костями можно купить за 39 тысяч сумов, а говяжью вырезку – за 50 тысяч.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Говядина в узбекском супермаркете

В свою очередь торговцы подтвердили, что был единичный случай повышения цен на одном из базаров.

Также они отметили, что в связи с праздником Курбан-байрам спрос на говядину упал.