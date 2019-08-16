Четырех отравившихся узбекистанцев отправили спецбортом в Москву

Сейчас узбекистанцы находятся под присмотром врачей в Национальном медицинском исследовательском центре гематологии в Москве.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Четырех узбекистанцев, отправившихся под Самарой, в тяжелом состоянии транспортировали спецбортом в Москву, сообщает Минтруда Узбекистана.

Узбекистанцы находятся в Национальном медицинском исследовательском центре гематологии в Москве.

В настоящее время формируется группа врачей для помощи соотечественникам на месте в медицинских учреждениях Самарской области РФ.

Ранее, 15 августа, один из граждан Узбекистана скончался в местной больнице.

Более 40 человек продолжают находиться в больницах региона, их состояние стабильно тяжелое. Еще 20 узбекистанцев были выписаны и вернулись на работу, хотя находятся под постоянным наблюдением местных врачей.

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Напомним, 17 июля в Самарской области были госпитализированы 69 граждан Узбекистана с диагнозом "отравление неустановленным веществом".

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Несколько узбекистанцев приехали в село Кошелевка Сызранского района Самарской области, чтобы заниматься сельскохозяйственными работами. Как позже уточнили в МИД, они работали на предприятии "Кошелевский посад".

Работодатель уже заявил, что предприятие покроет все финансовые расходы, связанные с лечением граждан Узбекистана. Как сообщается, все они работали легально и имеют трудовые соглашения.

Причины массового отравления до сих пор выясняются.