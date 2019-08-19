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Заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков

Переговоры в "Узатоме" и лекция в МИФИ: замглавы МАГАТЭ прибыл в Ташкент

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
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Также Михаил Чудаков встретится с руководством министерства энергетики, Академии наук и госкомитета промышленной безопасности.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Заместитель гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков прибыл с визитом в Узбекистан, запланированы его встречи с руководством министерства энергетики страны и агентства "Узатом", сообщает МИД республики.

"Девятнадцатого августа в Ташкент прибыла делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с заместителем генерального директора – руководителем департамента ядерной энергии Михаилом Чудаковым", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным МИД, в программу визита включены переговоры с руководством министерства энергетики, Академии наук, госкомитета промышленной безопасности и агентства "Узатом".

Ядерное топливо
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Чудаков встретится с преподавателями и студентами ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета "Московский инженерно-физический институт" (МИФИ) в Ташкенте и выступит перед ними с лекцией о современном развитии атомной энергии в мире, а также посетит Самаркандский государственный университет и информационный центр атомных технологий Узбекистана, добавили в МИД.

Минэнерго: большинство узбекистанцев поддерживают строительство АЭС

В начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.

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Теги:
Россия, АЭС, Узатом



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