Минэнерго: большинство узбекистанцев поддерживают строительство АЭС

Более того, 83% опрошенных согласились с утверждением "Я буду гордиться АЭС, построенной в Узбекистане", а 85,6% - с утверждением "Я буду поддерживать деятельность АЭС".

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Как следует из опроса Республиканского центра изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр", большинство узбекистанцев поддерживают идею строения АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Опрос проводился среди людей из различных социальных групп населения, работающих в самых разных сферах и отраслях.

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Как сообщается, 69,5% опрошенных достаточно информированы в вопросах атомной энергетики, а 30% посчитали, что не разбираются в данном вопросе. Большинство респондентов понимают важность использования мирного атома как для обеспечения потребностей в электроэнергетике.

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Однако, у некоторых сформировалось негативное отношение к идее строительства АЭС. Среди популярных причин - мнение о пагубном влиянии ядерной энергетики на экологию и сомнения в вопросах безопасности. Такого мнения придерживаются около 20% опрошенных.

Большинство же отметили, что современные атомные электростанции надежно обеспечивают электричеством, при этом не загрязняя природу.

По итогам опроса можно сказать, что граждане Узбекистана поддерживают решение о строительстве первой атомной электростанции.

Более того, 83% опрошенных согласились с утверждением "Я буду гордиться АЭС, построенной в Узбекистане", а 85,6% - с утверждением "Я буду поддерживать деятельность АЭС".

Более половины респондентов (55,7%) выразил желание работать на АЭС.