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В Узбекистане названа дата начала учебного года

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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Школьники получат дополнительные выходные в честь Дня независимости. 

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Школьники в Узбекистане начнут свой учебный год 4 сентября, сообщает UPL.

Оказалось, что школьники получат дополнительные выходные в честь праздника Дня независимости. 

Напомним, жители Узбекистана будут отдыхать четыре дня подряд на День независимости в 2019 году. 

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Это предусмотрено указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2019 году".

Непрерывный отдых составит четыре календарных дня - с 31 августа по 3 сентября для работающих пять дней в неделю. А тот, кто трудится шесть дней в неделю, будет отдыхать с 1 по 3 сентября.

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Внеочередной отдых образуется за счет дополнительного нерабочего дня (31 августа) и переноса выходного дня с субботы 7 сентября.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, День независимости, День независимости, праздник, учебный год, учеба, школьники, школа, Школа



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