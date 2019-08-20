В Узбекистане названа дата начала учебного года

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Школьники в Узбекистане начнут свой учебный год 4 сентября, сообщает UPL.

Оказалось, что школьники получат дополнительные выходные в честь праздника Дня независимости.

Напомним, жители Узбекистана будут отдыхать четыре дня подряд на День независимости в 2019 году.

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Это предусмотрено указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2019 году".

Непрерывный отдых составит четыре календарных дня - с 31 августа по 3 сентября для работающих пять дней в неделю. А тот, кто трудится шесть дней в неделю, будет отдыхать с 1 по 3 сентября.

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Внеочередной отдых образуется за счет дополнительного нерабочего дня (31 августа) и переноса выходного дня с субботы 7 сентября.