Масштабное обновление школ в Ташкенте: правительство выделило 800 млрд

Из общей суммы в 400 млрд сумов, выделяемых в этом году, 367,95 млрд пойдут на строительно-восстановительные работы и 32,05 млрд сумов — на оборудование школ.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Правительство Узбекистана выделило на обновление школ в Ташкенте 800 миллиардов сумов, сообщает Министерство народного образования.

"Постановлением от 17 августа одобрено направление 800 миллиардов сумов на реконструкцию, капитальный ремонт и строительство зданий школ в 2019 и 2020 годах (по 400 миллиардов сумов на каждый год)", - говорится в сообщении.

Уже одобрен список из 10 образовательных учреждений, в которых уже в 2019-м начнется реконструкция со строительством дополнительных корпусов, и 40 школ, где начнется капитальный ремонт.

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Из общей суммы в 400 млрд сумов, выделяемых в этом году, 367,95 млрд пойдут на строительно-восстановительные работы и 32,05 млрд сумов — на оборудование школ.

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Девять образовательных учреждений (№71, 211, 159, 195, 34, 272, 246, 260, 160) получают статус сетевых, к ним прикрепляются девять других школ, в которых заполняемость ниже расчетной вместимости (№148, 120, 119, 181, 45, 58, 12, 327, 73).

Также хокимияту Ташкента поручено в двухмесячный срок определить используемые и неиспользуемые объекты государственной собственности, ранее бывшие школами, и до 1 сентября 2020 года преобразовать их в образовательные учреждения.

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Напомним, до начала учебного года в Узбекистане осталось всего две недели, и родители активно занимаются подготовкой детей к школе.

Так, школьные ярмарки недавно открылись на крупных рынках Ташкента, где можно приобрести все необходимое по приемлемым ценам.