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Скоростной поезд Afrosiyob

В праздничные дни поезда Afrosiyob будут курсировать чаще

© O'zbekiston Temir Yo'llari
Общество
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В связи с праздниками график движения высокоскоростных поездов изменится.

ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. В дни празднования 28-летия независимости Узбекистана "Узбекистон темир йуллари" вносит изменения в график движения высокоскоростных поездов №764 и №763 Afrosiyob. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Согласно новому графику, 26, 27, 28, 29 августа и 2, 3 сентября 2019 года по маршруту Ташкент – Самарканд – Ташкент пустят дополнительные рейсы.

"В эти дни поезда будут следовать в 08:30 с Центрального железнодорожного вокзала "Ташкент" и в 17:00 с железнодорожного вокзала "Самарканд"", - говорится в сообщении "Узбекистон темир йуллари".

Ранее Национальная авиакомпания Узбекистана в честь празднования 28-летия независимости республики ввела скидки на авиабилеты. Приобрести бюджетные билеты можно будет на рейсы с 31 августа по 3 сентября.

Теги:
Afrosiyob, Узбекистон темир йуллари, Узбекистан



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