11:22 22 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.47
  • EUR10092.14
  • USD9061.00
Поиск
Uzcard

Uzcard запустили мобильное приложение

© Халқ сўзи
Общество
Получить короткую ссылку
170 0 0

С его помощью можно будет также получать онлайн-оповещения о штрафах с возможностью их моментальной дистанционной оплаты.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Uzcard выпустила мобильное приложение для безналичной дистанционной оплаты товаров и услуг, а также с сервисом "Уведомления ГУБДД", сообщает УзА.

Это позволит дистанционно оплачивать счета за коммунальные услуги, мобильную связь, услуги Интернета, налоги и пользоваться многими другими функциями.

С помощью приложения можно будет также получать онлайн-оповещения о штрафах с возможностью их моментальной дистанционной оплаты.

В Узбекистане представлен кошелек WebMoney >>

Кроме того, MyUzcard поддерживает ряд инновационных решений: для перевода денежных средств с карты на карту (р2р) отправителю необязательно знать номер карты получателя — можно переводить деньги с помощью @username и QR-кода карты, который генерируется в приложении.

У приложения креативный интерфейс и функции, которые настраиваются исходя из потребностей пользователя.

UzCard обновила логотип >>

Разработчики даже предоставили пользователю возможность стать дизайнером своего финансового помощника, менять тему оформления и добавлять нужные виджеты на главный экран.

С помощью функции "История платежей" предлагается более эффективно управлять личными финансами и следить за действующим курсом валют в стране.

Плати как хочешь: в Узбекистане заработают Qiwi и "Яндекс.Деньги" >>

Мобильное приложение MyUzcard поддерживает не только местные карты Uzcard, но и кобейджинговые карты Uzcard-UnionPay.

Сервисом можно пользоваться через мобильное приложение, а также на сайте и в Telegram-боте.

Приложение MyUzcard уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Теги:
мобильное приложение, оплата коммунальных платежей, электронные платежи, платежная система, штраф, оплата, uzcard, Uzcard, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в церемонии открытия нового здания посольства Узбекистана в Пекине
Посольство Узбекистана отметило новоселье в Пекине
Армен Гаспарян - Наблюдение
"Медведя не разбудили, но под хвост перца подсыпали"
Фрукты, цветы и овощи: сколько можно провезти в Россию

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054