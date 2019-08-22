Uzcard запустили мобильное приложение

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Uzcard выпустила мобильное приложение для безналичной дистанционной оплаты товаров и услуг, а также с сервисом "Уведомления ГУБДД", сообщает УзА.
Это позволит дистанционно оплачивать счета за коммунальные услуги, мобильную связь, услуги Интернета, налоги и пользоваться многими другими функциями.
С помощью приложения можно будет также получать онлайн-оповещения о штрафах с возможностью их моментальной дистанционной оплаты.
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Кроме того, MyUzcard поддерживает ряд инновационных решений: для перевода денежных средств с карты на карту (р2р) отправителю необязательно знать номер карты получателя — можно переводить деньги с помощью @username и QR-кода карты, который генерируется в приложении.
У приложения креативный интерфейс и функции, которые настраиваются исходя из потребностей пользователя.
Разработчики даже предоставили пользователю возможность стать дизайнером своего финансового помощника, менять тему оформления и добавлять нужные виджеты на главный экран.
С помощью функции "История платежей" предлагается более эффективно управлять личными финансами и следить за действующим курсом валют в стране.
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Мобильное приложение MyUzcard поддерживает не только местные карты Uzcard, но и кобейджинговые карты Uzcard-UnionPay.
Сервисом можно пользоваться через мобильное приложение, а также на сайте и в Telegram-боте.
Приложение MyUzcard уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.