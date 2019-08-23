Рэпер San Jay посвятил песню Алишеру Усманову - видео

Так узбекский музыкант поздравил бизнесмена с днем рождения.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Рэп-исполнитель посвятил клип бизнесмену узбекского происхождения Алишеру Усманову. Клипом он поделился у себя на странице в Instagram.

Певец также написал, что данная музыкальная работа является поздравлением Усманова с днем рождения. Отметим, что Алишер Усманов будет праздновать свое 66-летие только 9 сентября. Однако, как утверждает репер, это только демо-версия грядущего трека.

San Jay выразил благодарность бизнесмену и написал, что считает его одним из самых великих людей на земле.

Напомним, что Алишер Усманов поднялся на пять строчек в рейтинге миллиардеров с наибольшим доходом по версии Forbes. Он занял в рейтинге пятое место с доходом в 1,1 миллиарда долларов.

Алишер Усманов является крупнейшим бенефициаром USM Holdings, который, в частности, контролирует "Металлоинвест", "Мегафон" и долю в Mail.Ru Group.