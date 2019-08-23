15:13 23 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.47
  • EUR10092.14
  • USD9061.00
Поиск
LIVE:

Рэпер San Jay посвятил песню Алишеру Усманову - видео

© Instagram
Общество
Получить короткую ссылку
11501

Так узбекский музыкант поздравил бизнесмена с днем рождения.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Рэп-исполнитель посвятил клип бизнесмену узбекского происхождения Алишеру Усманову. Клипом он поделился у себя на странице в Instagram.

Певец также написал, что данная музыкальная работа является поздравлением Усманова с днем рождения. Отметим, что Алишер Усманов будет праздновать свое 66-летие только 9 сентября. Однако, как утверждает репер, это только демо-версия грядущего трека.

San Jay выразил благодарность бизнесмену и написал, что считает его одним из самых великих людей на земле.

Президент Международной федерации фехтования бизнесмен Алишер Усманов
© Sputnik / Владимир Астапкович
Алишер Усманов построит небоскреб в Намангане
Напомним, что Алишер Усманов поднялся на пять строчек в рейтинге миллиардеров с наибольшим доходом по версии Forbes. Он занял в рейтинге пятое место с доходом в 1,1 миллиарда долларов.

Алишер Усманов является крупнейшим бенефициаром USM Holdings, который, в частности, контролирует "Металлоинвест", "Мегафон" и долю в Mail.Ru Group.

Теги:
Алишер Усманов, песня, скандальное видео, видеоролик, Видео, музыканты, музыкант, музыка



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Танец дынь и арбузов: как в Сырдарье развлекали гостей инвестфорума - фото
LIVE: В Чечне открывается самая большая в Европе мечеть
Открытие в Чечне одной из крупнейших в Европе мечетей
АрМИ-2019 результаты
Узбекистан на АрМИ-2019: итоги, результаты, рекорды

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054