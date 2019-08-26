Стала известна дата начала учебы в вузах Узбекистана

Несколько дней назад в Узбекистане уже объявили окончательные результаты приемной кампании в вузы.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Во всех университетах Узбекистана занятия начнутся 4 сентября, сообщает Министерство высшего и среднего специального образования.

Тестовые испытания завершились по всей республике 15 августа, а 24 августа объявили окончательные результаты приемной кампании в вузы.

Школьники также начнут свой учебный год с 4 сентября, так как получат дополнительные выходные в честь праздника Дня независимости.

В Узбекистане объявили окончательные результаты приемной кампании в вузы >>

Напомним, жители Узбекистана будут отдыхать четыре дня подряд на День независимости в 2019 году.

Это предусмотрено указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2019 году".

В Узбекистане названа дата начала учебного года >>

Непрерывный отдых составит четыре календарных дня - с 31 августа по 3 сентября для работающих пять дней в неделю. А тот, кто трудится шесть дней в неделю, будет отдыхать с 1 по 3 сентября.

Внеочередной отдых образуется за счет дополнительного нерабочего дня (31 августа) и переноса выходного дня с субботы 7 сентября.