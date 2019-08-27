Законопроект "О теплоснабжении" вынесен на обсуждение

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Министерство жилищно-коммунального обслуживания вынесла на обсуждение проект закона о теплоснабжении.

Согласно законопроекту, тарифы на отопление будут зависеть от площади квартиры. В частности, стоимость будет высчитываться на 1 квадратный метр общей площади в день отопительного сезона.

Платежи за горячее водоснабжение будут рассчитываться за 1 кубометр горячей воды, если у вас стоит счетчик, и на человека в месяц, если прибора учета у вас не имеется.

При наличии прибора, учитывающего количество отпущенного тепла и теплоносителя — за 1 Гкал тепловой энергии и за 1 кубометр горячей воды одновременно.

Примечательно, что сейчас тарифы формируются, согласно сумме площадей жилых комнат. Проект закона предлагает взымать плату, исходя из общей площади квартиры.

Напомним, что недавно был опубликован новый проект постановления президента. В документе говорится о поэтапном переходе в 2019–2024 годах на закрытую систему теплоснабжения. В частности, поставки тепловой энергии и горячей воды будут осуществлять на основе трехсторонних договоров (предприятия теплоснабжения - потребитель - профессиональная управляющая компания).

Также при формировании тарифов будет учитываться сумма затрат на развитие и модернизацию системы теплоснабжения.

С начала 2020 года тарифы формируются в расчете за 1 кв. м общей площади на один день отопительного периода с учетом пересмотра коэффициента удельного потребления тепловой энергии на 1 кв. м общей площади в год. Власти обязаны будут обеспечить организацию замены и установки приборов учета тепла и горячей воды. Также они несут ответственность за состояние, ремонт и обслуживание счетчиков.

И как в случае с электроснабжением, старые счетчики заменят на новые "умные" с 1 января 2020 года.