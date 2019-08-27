Госкомгео направил узбекских студентов в Горный университет Петербурга

Пятнадцать студентов из Узбекистана пройдут обучение по программам бакалавриата геологического профиля.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Первые 15 студентов из Узбекистана направлены на учебу в Санкт-Петербургский горный университет, сообщила пресс-служба Госкомитета по геологии и минеральным ресурсам (Госкомгео) республики.

По данным пресс-службы, договоренность о направлении на учебу узбекских студентов в этот российский вуз была достигнута в ходе визита в июле в Санкт-Петербург председателя Госкомгеологии республики Бобира Исламова.

"По этой договоренности при поддержке Госкомгеологии первые 15 студентов из Узбекистана впервые едут учиться в Санкт-Петербургский горный университет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Они будут обучаться на бакалавриате по специальностям геологического профиля.

Исламов на встрече со студентами и их родителями отметил, что высокий авторитет санкт-петербургского вуза и качество его фундаментального образования, признанного во всем мире, поможет укрепить кадровый потенциал геологической отрасли Узбекистана, добавили в Госкомгеологии.