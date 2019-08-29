15:05 29 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Президент утвердил брачный возраст

Президент утвердил брачный возраст

© Sputnik / Дмитрий Матвеев
Общество
Получить короткую ссылку
45820

Накануне глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан».

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Шавкат Мирзиёев утвердил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Узбекистана» от 28 августа текущего года, сообщает Минюст.

Танзила Нарбаева
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Нарбаева: молодежь сейчас не торопится вступать в ранние браки, и это хорошо

В соответствии с документом, брачный возраст для мужчин и женщин теперь одинаковый и составляет 18 лет (на сегодняшний день для женщин - 17 лет).

Данный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Часть закона, касающаяся установления брачного возраста, вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

Одобрено: в Узбекистане повысили брачный возраст для женщин >>

Напомним, 24 августа, на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса были одобрены поправки в Семейный кодекс страны, предусматривающие эти изменения.

Теги:
Узбекистан, семейный кодекс, закон, президент Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Авиановинки от ведущих разработчиков: открытие МАКС-2019
Как встречали Арипова в Пекине
Как встречали Арипова в Пекине
Истребители пятого поколения: Су-57 против F-35
Су-57 против F-35: виртуальная битва истребителей РФ и США

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054