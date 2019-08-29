Президент утвердил брачный возраст

Накануне глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан».

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Шавкат Мирзиёев утвердил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Узбекистана» от 28 августа текущего года, сообщает Минюст.

В соответствии с документом, брачный возраст для мужчин и женщин теперь одинаковый и составляет 18 лет (на сегодняшний день для женщин - 17 лет).

Данный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Часть закона, касающаяся установления брачного возраста, вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

Одобрено: в Узбекистане повысили брачный возраст для женщин >>

Напомним, 24 августа, на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса были одобрены поправки в Семейный кодекс страны, предусматривающие эти изменения.