Узбекские разведчики впервые соревнуются в "Золотой сове" в Казахстане

Соревнования проходят с 28 августа по 6 сентября на полигоне "Спасск" в Карагандинской области Казахстана.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Военные из Узбекистана впервые принимают участие в международном соревновании разведывательных групп специального назначения "Алтын үкі (Золотая сова)-2019" в Казахстане, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

"Разведчики министерства обороны Узбекистана впервые принимают участие в международном соревновании разведывательных групп специального назначения "Алтын үкі-2019", - сказал представитель Минобороны.

Министерство обороны Узбекистана Разведчики Минобороны Узбекистана принимают участие в международном соревновании "Алтын уки - 2019" в Казахстане

Соревнования проходят с 28 августа по 6 сентября на полигоне "Спасск" в Карагандинской области Казахстана. За первенство соревнуются девять команд, из которых пять от Казахстана и по одной от оборонных ведомств Беларуси, Индии, России и Узбекистана. Военные специалисты из Италии, ОАЭ, Сербии, Туркменистана, Турции и Китая приглашены в качестве наблюдателей.

Министерство обороны Узбекистана Разведчики Минобороны Узбекистана принимают участие в международном соревновании "Алтын уки - 2019" в Казахстане

Всего участникам состязаний предстоит пройти 12 этапов, среди них: пешие перемещения на большие расстояния, подготовка районов скрытного расположения, проведение поисковых мероприятий, тактические действия при внезапной встрече с противником, разведка объектов и вывод их из строя, преодоление водной преграды, групповое выполнение огненных упражнений, а также проверка способностей разведчиков уходить от вражеского преследования.

Военные разведчики из Узбекистана в рамках прошедших 3-17 августа Армейских международных игр-2019 заняли второе место в конкурсе "Отличники войсковой разведки", напомнили в Минобороны.