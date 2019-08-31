Шавкат Мирзиёев снова посетил Tashkent City

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Шавкат Мирзиёев вновь посетил Tashkent City и ознакомился с ходом работ по возведению конгресс-холла и пятизвездочной гостиницы, сообщается на сайте президента.

Президент Узбекистана высоко оценил проделанную к настоящему времени работу и дал указания по организации широкого спектра услуг после завершения объектов и условий для содержательного досуга населения.

Пресс-служба президента РУз Строительство Tashkent City

Двухэтажное здание конгресс-холла имеет основное помещение на четыре тысячи мест, трансформируемое на залы поменьше, а также дополнительные залы для одновременного приема восемь делегаций. Ускоренными темпами идет строительство 21-этажной пятизвездочной гостиницы. Этот отель под брендом Hilton рассчитан на 258 номеров.

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Кроме того, здесь будут три ресторана, банкетный зал и шесть конференц-залов. Здания конгресс-холла и отеля уже построены. Близки к завершению внутренняя отделка, прокладка электрики, монтаж декоративных панелей. Ведется работа по установке инженерно-коммуникационных сетей и благоустройству.

Пресс-служба президента РУз Строительство Tashkent City

На данный момент в парке уже высажены декоративные деревья, возведен музыкальный фонтан.

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Напомним, деловой центр в сердце Ташкента будет включать в себя жилые дома, апартаменты, бизнес-центры, концертный зал, отели и развлекательные комплексы. Проект призван не только привлечь новых инвесторов на стадии строительства, но и превратить город в своего рода финансовую столицу всей Центральной Азии.