Заоблачные перспективы: каким будет самый высокий небоскреб в ЦА — видео

В Ташкенте презентовали макет будущего небоскреба, который должен стать самым высоким зданием в Центральной Азии. Объект разместиться в строящемся сейчас Международном деловом центре Tashkent-City.

Лот номер 4 представляет собой комплекс зданий, одно из которых будет иметь 50 этажей, а его высота составит свыше 215 метров. По заявлению застройщика, этот небоскреб будет самым высоким в Центральной Азии. Кроме того, квартиры в этом комплексе будут продаваться свободно.

Завершить строительство намерены к 2021 году. По словам Мурада Назарова - руководителя компании-застройщика, несмотря на отсутствие явной коммерческой выгоды, этот проект интересен прежде всего своей смелостью и амбициозностью и нацелен на развитие страны и повышение ее статуса.

Деловой центр в сердце Ташкента будет включать в себя жилые дома, апартаменты, бизнес-центры, концертный зал, отели и развлекательные комплексы. Проект призван не только привлечь новых инвесторов на стадии строительства, но и превратить город в своего рода финансовую столицу всей Центральной Азии.

Как будет выглядеть будущий небоскреб и другие объекты Tashkent-City, смотрите в нашем видео.