Пожилой узбекистанец не смог поступить в университет

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Один из самых пожилых абитуриентов в Узбекистане не смог поступить в Термезский филиал Ташкентского аграрного университета, сообщает УзА.

К сожалению, 78-летний Маматкул Бердиалиев набрал всего 42,1 балла.

Никогда не поздно: 80-летний абитуриент появился в Узбекистане >>

Представитель вуза Хамид Норкобилов сказал, что Маматкул-бобо принимал активное участие на экзаменах.

"К сожалению, в этом году у дедушки немного не хватило баллов. Однако, дедушка сказал, что в следующем году снова подаст свои документы и будет готов изучать предметы. Пожилой абитуриент набрал 42,1 балла в этом году. Добиться такого результата в таком возрасте – само по себе мастерство", – говорит Норкобилов.

Кстати, мужчина, поступая в вуз, выбрал направление "Плодоводство и виноградарство", а в качестве второго – "Овощеводство, садоводство и картофелеводство", третьего – "Технология хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции".

Вечный студент: 72-летняя узбекистанка поступает в вуз >>

Узбекские абитуриенты продолжают удивлять: в июле 80-летний Тухтамиш Султонов подал документы в высшие учебные заведения через Центр госуслуг Ангорского района Сурхандарьинской области.

Также в июле женщина в возрасте 72 лет решила стать студенткой и подала документы в университет.