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Узбекские курсанты приняли военную присягу в День независимости

Узбекские курсанты приняли военную присягу в День независимости

УзА
Общество
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На торжествах курсанты обязались беречь как зеницу ока независимость республики.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. В эти праздничные дни в Узбекистане курсанты высших военных образовательных учреждений Министерства обороны в торжественной обстановке приняли присягу, сообщает УзА.

На торжествах курсанты обязались беречь как зеницу ока независимость республики.

В городе Карши состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию вновь созданного высшего военного авиационного училища Узбекистана и принятию курсантами первого курса военной присяги.

Салют на 28-летие независимости Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В торжествах принимали участие секретарь Совета безопасности при президенте Республики Узбекистан Виктор Махмудов, министр обороны генерал-майор Баходир Курбанов, хоким Кашкадарьинской области Зафар Рузиев, командование войск Юго-западного особого военного округа, ветераны Министерства обороны, родители курсантов, представители широкой общественности и средств массовой информации.

После того как символическая лента нового объекта была перерезана, начальнику высшего военного авиационного училище вручили символические ключи от вновь построенного военного объекта, а также легкового автомобиля от имени президента Узбекистана и автобуса Isuzu от имени хокимията Кашкадарьинской области.

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Не остались без внимания и строители, которые за короткое время провели капитальный ремонт и создали новый современный военный объект. От имени министра обороны они были награждены памятными и ценными подарками.

В рамках торжественных мероприятий в авиационном училище прошли парад и авиашоу.

Их продолжили показательные выступления военнослужащих и спортсменов, концертные номера художественных коллективов.

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В праздничных мероприятиях, прошедших в Академии Вооруженных сил, торжественно приняли военную присягу курсанты, поступившие в нынешнем году на общевойсковой факультет вуза.

В этих торжествах приняли участие представители руководства Министерства обороны, государственных и общественных организаций, члены Общественного совета при Министерстве обороны, родители курсантов.

Аналогичное мероприятие прошло и в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище.

Теги:
присяга, День независимости, День независимости, праздник, Узбекистан, Узбекистан, военные



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