Столичное ГУВД ответило на самые популярные вопросы по тонировке

Уже с 4 сентября возможность обратиться по вопросу получения разрешения на тонировку в банках перестанет быть доступной. В дополнительных точках необходимости больше нет, так как поток желающих значительно уменьшился.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. ГУВД Ташкента ответило на самые популярные вопросы граждан относительно тонировки.

В сообщении отмечают, что на просторах социальных сетей наблюдается большой интерес к затемнению стекол автомобиля. Поэтому сегодня озвучим сразу несколько популярных вопросов на эту тему и сообщим новости.

Уже с 4 сентября возможность обратиться по вопросу получения разрешения на тонировку в банках перестанет быть доступной. В дополнительных точках необходимости больше нет, так как поток желающих значительно уменьшился. Разрешение можно будет оформить только в семи отделениях УБДД.

В ГУВД также уточнили, что действующее законодательство это запрещает использовать "зеркальную пленку". Этот вопрос не раз задавался сотрудникам.

Также пользователи часто спрашивали, почему необходимо наклеивать специальную эмблему на стекло автомобиля. ГУВД ответило, что для сотрудника наличие эмблемы говорит о том, что разрешение у водителя имеется, а значит, останавливать тонированный автомобиль для проверки соответствующего документа будут значительно реже. А в случаях, если все же остановили – проверка разрешения станет делом, совсем не отнимающим лишнего времени, ведь эмблема уже на виду.