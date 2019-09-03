Столичное ГУВД ответило на самые популярные вопросы по тонировке

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. ГУВД Ташкента ответило на самые популярные вопросы граждан относительно тонировки.
В сообщении отмечают, что на просторах социальных сетей наблюдается большой интерес к затемнению стекол автомобиля. Поэтому сегодня озвучим сразу несколько популярных вопросов на эту тему и сообщим новости.
Уже с 4 сентября возможность обратиться по вопросу получения разрешения на тонировку в банках перестанет быть доступной. В дополнительных точках необходимости больше нет, так как поток желающих значительно уменьшился. Разрешение можно будет оформить только в семи отделениях УБДД.
Также пользователи часто спрашивали, почему необходимо наклеивать специальную эмблему на стекло автомобиля. ГУВД ответило, что для сотрудника наличие эмблемы говорит о том, что разрешение у водителя имеется, а значит, останавливать тонированный автомобиль для проверки соответствующего документа будут значительно реже. А в случаях, если все же остановили – проверка разрешения станет делом, совсем не отнимающим лишнего времени, ведь эмблема уже на виду.