Еще больше женщин смогут стать госслужащими в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. В Узбекистане могу квотировать должности на госслужбе по гендерному принципу, говорится в законе "О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин", который подписал президент Шавкат Мирзиёев.
"Для обеспечения гендерного равенства в государственной службе должности для сотрудников одного пола могут быть временно квотированы", - говорится в сообщении.
Примечательно, что квотирование может быть отменено при достижении пропорциональности представительства женщин и мужчин.
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В целях выявления и устранения норм в законодательстве, допускающих гендерную дискриминацию, будет проводиться гендерно-правовая экспертиза этих актов и их проектов.
Законом установлено, что лицо, посчитавшее себя подвергнутым дискриминации по гендерному признаку, имеет право обратиться в суд.
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- Категорически против, женщины должны быть дома - с детьми25.0% (3)
Документ предусматривает разработку и реализацию гендерной политики, государственных программ и стратегий в области защиты женщин от притеснения и насилия и повышение в обществе правового сознания. Жертва притеснения и насилия получит охранный ордер.
Он выдается органами внутренних дел в течение 24 часов с момента установления факта притеснения и насилия или угрозы совершения насилия сроком до 30 дней и вступает в силу с момента оформления.
Также определены понятия "жертва", "притеснение" и "охранный ордер".