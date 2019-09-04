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Женщина голосует на избирательном участке

Еще больше женщин смогут стать госслужащими в Узбекистане

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Для обеспечения гендерного равенства в государственной службе должности для сотрудников одного пола могут быть временно квотированы.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. В Узбекистане могу квотировать должности на госслужбе по гендерному принципу, говорится в законе "О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин", который подписал президент Шавкат Мирзиёев.

"Для обеспечения гендерного равенства в государственной службе должности для сотрудников одного пола могут быть временно квотированы", - говорится в сообщении.

Примечательно, что квотирование может быть отменено при достижении пропорциональности представительства женщин и мужчин.

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В целях выявления и устранения норм в законодательстве, допускающих гендерную дискриминацию, будет проводиться гендерно-правовая экспертиза этих актов и их проектов.

Законом установлено, что лицо, посчитавшее себя подвергнутым дискриминации по гендерному признаку, имеет право обратиться в суд.

Сенат одобрил законы о правах и защите женщин >>

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Напомним, 23 августа сенаторы Олий Мажлиса одобрили закон о равных правах женщин и мужчин и и о защите женщин от притеснения и насилия.\

Документ предусматривает разработку и реализацию гендерной политики, государственных программ и стратегий в области защиты женщин от притеснения и насилия и повышение в обществе правового сознания. Жертва притеснения и насилия получит охранный ордер.

Он выдается органами внутренних дел в течение 24 часов с момента установления факта притеснения и насилия или угрозы совершения насилия сроком до 30 дней и вступает в силу с момента оформления.

Также определены понятия "жертва", "притеснение" и "охранный ордер".

Теги:
госслужащие, новый закон, закон, женщина, права женщин, права, Узбекистан, Узбекистан



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