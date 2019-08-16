Узбекских женщин защитят от притеснений и насилия

Принятие данного законопроекта послужит дальнейшему улучшению отношения к представительницам прекрасного пола в обществе и укреплению уважению к ним.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. В Узбекистане примут закон о защите женщин от притеснений и насилия, сообщается на сайте парламента.

Данный проект закона стал предметом оживленных споров на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 14 августа.

Только за 2018 год произошло 5 664 случаев насилия по отношения к женщинам в Узбекистане, 932 из них пострадали в результате совершенных преступлений.

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Новый закон направлен на предотвращение подобных проблем, упорядочение отношений в сфере защиты женщин от притеснений и насилия в быту, на рабочих местах, в образовательных учреждениях и других местах.

В проекте определены меры, направленные на предотвращение притеснений и насилия, а также ответственность за совершение таких деяний.

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Кроме того, отражены меры, направленные на формирование процессуальных гарантий, предусматривающих защиту лиц, подвергнутых притеснениям и насилию, утверждение в обществе атмосферы непримиримого отношения к любой форме насилия в отношении женщин.

"Принятие данного законопроекта послужит дальнейшему улучшению отношения к женщинам в обществе, быту, на рабочих местах, в образовательных учреждениях и других местах, укреплению уважительного к ним отношения, их почитания", - говорится в сообщении.

Напомним, на данный момент в Узбекистане работают 165 центров по реабилитации и адаптации для лиц, пострадавших от насилия. В каждом центре на общественных началах трудятся психолог, юрист, социальные и медицинские работники.

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На сегодняшний день такие центры приняли обращения 5 468 женщин, из них 815 получили медицинскую помощь, 1 486 - психологическую помощь, 1 208 - правовую помощь, также была предоставлена помощь 496 женщинам для начала их предпринимательской деятельности в получении льготных кредитов, а трудоустроено 743 женщины.