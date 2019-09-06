Найти героя: узбекские школьники поедут в "Артек"

У старшеклассников Узбекистана появилась возможность принять участие в Международном конкурсе "Наши герои", попасть в финал и защищать свою работу в Крыму.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik, Алексей Стефанов. С 1 по 30 сентября в странах СНГ, Абхазии и Южной Осетии проходит отборочный этап Международного конкурса "Наши герои".

По его условиям, школьники 7-10-х классов должны найти среди соотечественников героев, сыгравших важную роль как в судьбе своей страны, так и России. Конкурс организован агентством Россотрудничество и движением "Сделаем вместе!". Финал пройдет в Крыму в лагере "Артек".

"Конкурс изумительный, он вызовет в хорошем плане большой резонанс, потому что школьникам это интересно – они будут искать среди своих соотечественников героев, расскажут о них в своих презентациях. Но я еще поражена тому, что победители поедут в "Артек"! Это такая шикарная мотивация, причем с заделом на будущее – наверняка у конкурса "Наши герои" будет и постпроектная деятельность", - поделилась своими мыслями член жюри (штаба), председатель правления Международного женского благотворительного общественного фонда "Женщина Востока" (Sharq Ayoli) Саодат Турсунбаева.

Руководитель регионального жюри (штаба), глава представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Виктор Шулика рассказал агентству Sputnik Узбекистан, что помимо Ташкента в акции участвуют учащиеся образовательных учреждений из регионов страны: Нукуса, Андижана, Навои, Чиназа и других. Он отметил: большую активность проявляют учащиеся подготовительных курсов из числа молодых лидеров Узбекистана, которые готовятся к обучению в российских вузах, семинаристы Ташкентской духовной семинарии РПЦ.

"Штаб конкурса располагается в Российском центре науки и культуры Ташкента, где мы и будем изучать презентации школьников, посвященные героическим подвигам узбекистанцев, жизнь которых тесно переплетается с судьбой России", - добавил Виктор Шулика.

Представитель Россотрудничества уточнил, что участников конкурса привлекают биографии не только героев Великой Отечественной войны, но и покорителей космоса, людей из области науки и культуры, звезд спорта.

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Фамилии победителей регионального конкурса "Наши герои" будут названы 30 сентября, они и поедут в "Артек" в 12-ю смену, которая пройдет с 16 октября по 7 ноября, а финал конкурса состоится в Крыму 4 ноября.

На данный момент к участию в конкурсе подключились семь стран. Помимо Узбекистана, это Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Абхазия, Армения и Молдова.