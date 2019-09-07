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Площадка будущей АЭС в Узбекистане

В МАГАТЭ сочли площадку для АЭС в Узбекистане почти идеальной

© Пресс-служба агентства "Узатом"
Общество
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Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (47)
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В Джизакской области продолжаются геологические изыскательные работы на площадке, где планируется построить первую в Узбекистане атомную электростанцию. По заключениям экспертов, местность подходит по 14 из 15 параметров, остальные особенности решаются технологически.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. МАГАТЭ представил отчет по площадке будущей АЭС в Узбекистане. Специалисты отметили, что территория практически идеально подходит под этот энергообъект, сообщает пресс-служба "Узатом".

В настоящее время российские специалисты проводят геофизические и сейсмологические работы на этой территории. Результаты изысканий будут изучены, и на их основе продолжится разработка технического проекта атомной электростанции. 

"Мы уже выдали отчет из 18 томов по 250 страниц в каждом. По каждому из строжайших требований МАГАТЭ даны 1000 аргументов. У МАГАТЭ перечислены 15 «неблагоприятных факторов», при наличии которых строительство АЭС под вопросом. Так вот наша нынешняя площадка, — это очень редко встречается в мире, — полностью свободна от 14 из них. 15-й фактор — подземные воды на расстоянии 6-12 метров от поверхности, легко решаются инженерным способом", — отметил гендиректор проектного предприятия "OzGashkLITI" Юлдаш Магрупов.

© Sputnik / Александр Натрускин
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Все инженерные изыскания на приоритетной площадке планируется закончить до конца текущего года. Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявлял, что первые строительные работы на объекте могут начаться уже в 2021 году.

Совместный российско-узбекский проект по строительству первой в Центральной Азии атомной станции подразумевает возведение двух энергоблоков суммарной мощностью 2,4 ГВт. Узбекская сторона не исключает, что на стадии проектирования может быть принято решение о строительстве еще двух блоков по 1,2 ГВт каждый. Реализовать проект планируется до 2028 года.

 

 

Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (47)
Теги:
атомная энергетика, МАГАТЭ, АЭС, Узбекистан



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