В МАГАТЭ сочли площадку для АЭС в Узбекистане почти идеальной

В Джизакской области продолжаются геологические изыскательные работы на площадке, где планируется построить первую в Узбекистане атомную электростанцию. По заключениям экспертов, местность подходит по 14 из 15 параметров, остальные особенности решаются технологически.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. МАГАТЭ представил отчет по площадке будущей АЭС в Узбекистане. Специалисты отметили, что территория практически идеально подходит под этот энергообъект, сообщает пресс-служба "Узатом".

В настоящее время российские специалисты проводят геофизические и сейсмологические работы на этой территории. Результаты изысканий будут изучены, и на их основе продолжится разработка технического проекта атомной электростанции.

"Мы уже выдали отчет из 18 томов по 250 страниц в каждом. По каждому из строжайших требований МАГАТЭ даны 1000 аргументов. У МАГАТЭ перечислены 15 «неблагоприятных факторов», при наличии которых строительство АЭС под вопросом. Так вот наша нынешняя площадка, — это очень редко встречается в мире, — полностью свободна от 14 из них. 15-й фактор — подземные воды на расстоянии 6-12 метров от поверхности, легко решаются инженерным способом", — отметил гендиректор проектного предприятия "OzGashkLITI" Юлдаш Магрупов.

Все инженерные изыскания на приоритетной площадке планируется закончить до конца текущего года. Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявлял, что первые строительные работы на объекте могут начаться уже в 2021 году.

Совместный российско-узбекский проект по строительству первой в Центральной Азии атомной станции подразумевает возведение двух энергоблоков суммарной мощностью 2,4 ГВт. Узбекская сторона не исключает, что на стадии проектирования может быть принято решение о строительстве еще двух блоков по 1,2 ГВт каждый. Реализовать проект планируется до 2028 года.