Российская делегация высоко оценила филиал МИСиСа в Алмалыке

Десятого сентября состоится первое заседание Межправительственной комиссии по науке и образованию Узбекистана и России.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Российская делегация во главе с заместителем министра науки и высшего образования Мариной Боровской высоко оценила учебные лаборатории и аудитории Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС".

Как сообщили в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования, представители РФ посетили вуз 9 сентября. Они побеседовали с преподавателями и студентами, обменялись мнениями относительно повышения эффективности учебного процесса.

Также в планах — визит в филиал Национального исследовательского ядерного университета "Московский инженерно-физический институт" (МИФИ) в Ташкенте.

Десятого сентября состоится первое заседание Межправительственной комиссии по науке и образованию Узбекистана и России с участием министра высшего и среднего специального образования Инома Маджидова и заместителя министра науки и высшего образования РФ Марины Боровской.

Ранее стало известно, что благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" продолжит финансировать деятельность Алмалыкского филиала НИТУ "МИСиС".