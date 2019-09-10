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Узбекские студенты в Посольстве РУз в Москве

В РФ обучаются более 26 тысяч студентов из Узбекистана

© Sputnik /
Общество
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При этом отмечается, что 7,1 тысячи студентов получают образование на бюджетной основе.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Более 26 тысяч студентов из Узбекистана обучаются в вузах России, сообщила РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская.

За последний год их количество выросло почти на тысячу человек.

"В прошлом году образовательные организации высшего образования России приняли на обучение чуть больше 26,5 тысячи обучающихся из Узбекистана. При этом в 2017-м эта цифра была на одну тысячу меньше", - сказала Боровская.

Студенты МИСиС
Пресс-служба МИСиС
За год в Узбекистане открылось шесть филиалов российских вузов
При этом отмечается, что 7,1 тысячи студентов из Узбекистана обучаются на бюджетной основе.

Уже сейчас 491 вуз РФ готов направить в рамках академического обмена в Узбекистан своих коллег. Также в рамках программ международной академической мобильности в 99 российских университетах обучаются 1,3 тысячи узбекистанцев.

Напомним, что в Ташкенте проходит первое заседание подкомиссии по науке и образованию межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном.

Теги:
вузы, вуз, ВУЗ, филиал, Россия, университеты, Университет, студенты



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