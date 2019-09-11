Семейные тайны: внучка художника Михаила Курзина ищет родных в Узбекистане

Внучатая племянница одного из самых ярких представителей советского авангарда — известного художника Михаила Курзина — намерена найти родственников в Узбекистане, где долгое время жил и работал ее двоюродный дед.

Татьяна Скубневская живет в Барнауле, работает заведующей кафедрой иностранных языков естественных факультетов в Алтайском государственном университете — ведущем опорном вузе края. Этим летом она съездила в Узбекистан, где провела 12 дней — с 28 июля по 9 августа.

Параллельно с рабочими делами Скубневская старалась найти подсказки и в деле семейном, надеясь разгадать некоторые тайны, связанные с ее двоюродным дедом — Михаилом Курзиным, известным советским художником, стоявшим у истоков зарождения узбекской изобразительной школы.

© FOTO. Виктор Сидоренко Татьяна Скубневская

Противоречия Курзина

Михаил Иванович Курзин родился в 1888 году. Однако о том, где именно это произошло, имеются противоречивые сведения. Исследователи творчества художника до сих пор не могут прийти к единому мнению: одни утверждают, что в Барнауле, другие — в уральском городе Шадринске.

Возможно, точку в этом споре навсегда может поставить Татьяна Скубневская. Ссылаясь на рассказы своего деда по отцовской линии Якова Курзина — одного из двух родных братьев прославленного живописца, — она подтверждает, что место рождения художника — все-таки Шадринск.

Из личного архива Татьяны Скубневской Художник Михаил Курзин

В Ташкент Михаил Курзин переехал в 1923 году. Здесь он работал художником в театре оперы и балета, газетах, преподавал. В 1927-м выступил одним из основателей творческой группы "Мастера нового Востока", куда входили такие художники, как Александр Волков, Вадим Гуляев, Искандар Икрамов, Александар Николаев (Усто Мумин) и другие.

В 1936 году Курзина обвинили в формализме и искажении советской действительности, приговорили к пяти годам тюрьмы, трем годам поражения в правах и сослали на Колыму.

В Узбекистан он вернулся уже в 1945-м, но без права проживания в Ташкенте, и потому поселился в Бухаре. Несмотря на запрет, он периодически бывал в столице Узбекистана. Это послужило причиной для новых обвинений, на этот раз в антисоветской деятельности. В 1948 году его вновь арестовали, осудили на восемь лет и отправили в Красноярский край.

Sputnik М. Курзин, Ансамбль Пои-Калян, 1946 г., и мечеть Магоки-Аттори, 1946 г., Бухарский музей изобразительных искусств

Сняли судимость с Курзина только после смерти Сталина, в 1954-м. Он вернулся в Узбекистан, где спустя три года скончался.

В семье о нем не говорили

Родители Татьяны Скубневской тоже были известными в России деятелями искусства: Майя Ковешникова — заслуженный художник РСФСР, Валентин Курзин, родной племянник Михаила Курзина, - тоже художник.

Однако в семье о прославленном родственнике почти не говорили.

"Для меня это загадка. С 1932 по 1936 годы отец учился в Самаркандском художественном училище. Рассказывал о сборе хлопка, как они в те голодные годы долго варили хлопковые коробочки, чтобы поесть. Но о Михаиле Ивановиче, который тогда жил в Ташкенте, — ни слова, и неизвестно, встречались ли они там", — рассказала Скубневская.

Из личного архива Татьяны Скубневской Родители Татьяны Скубневской Валентин Курзин и Майя Ковешникова, 1952 год

Возможно, предполагает она, родственники молчали по политическим причинам.

"Мы точно знали о двух его бездетных браках. Но в статье в одном научном журнале я прочитала, что в Ташкент из Бухары он ездил, чтобы встретиться с семьей. Это дало надежду, что, помимо жены, у него там могли быть и дети. Для меня это стало причиной начать поиски. А для этого я должна была приехать в Узбекистан", — объяснила Татьяна Скубневская.

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Этим летом она посетила музеи в Нукусе, Самарканде и Бухаре. В них хранятся оригиналы работ ее двоюродного дедушки, здесь же она рассчитывала найти подсказки, которые помогли бы в поисках неизвестных членов ее семьи.

Sputnik Портрет известного бухарского ювелира и миниатюриста Садриддина Почаева, М. Курзин, 1946 г, Бухарский музей изобразительных искусств

Поиски не окончены

Ожидания оправдались. Скубневская выяснила, что у Михаила Курзина действительно было два сына — ее родные дяди Константин и Валентин. Удалось найти и несколько контактов тех, кто может что-то знать об этом. Однако достичь своей конечной цели женщина не смогла из-за нехватки времени.

"Уже в Ташкенте я узнала, что в Нукусском музее хранятся интересные материалы — рукописные тексты, где дедушка рассказывает о происхождении нашего рода. Это детали, которые мне вообще не известны. Придется вновь обращаться туда", — говорит Татьяна Валентиновна.

Сейчас Татьяна Скубневская в родном Барнауле. В ближайшее время она надеется приехать в Узбекистан еще раз, чтобы раскрыть семейные тайны и поставить точку в поисках своих неизвестных родственников.

"Я занимаюсь выставочной деятельностью своих родителей, а на Алтае известны два имени Курзиных. Поэтому я не могу обойти стороной историю моей семьи и моего рода, связанную с именем Михаила Ивановича. Пока же я пришла лишь к одному выводу: Константин и Валентин, похоже, любимые имена в нашей семье", — заключила Скубневская.