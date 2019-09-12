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Без налогов: малайзийский вуз могут освободить от всех выплат

Без налогов: малайзийский вуз могут освободить от всех выплат

© Sputnik / Семен Апасов
Общество
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Филиал малазийского вуза планируют открыть в 2020 году. При этом согласно законопроекту, представленному на обсуждение, университет будет полностью освобожден от уплаты налогов.

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Филиал малазийского университета "Binary", который, как мы уже сообщали, планируют открыть в 2020 году в Сырдарьинской области, могут освободить от всех видов налогов и других выплат на 3 года. Об этом говорится в проекте постановления президента на портале СОВАЗ.

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Причем, проект налогового кодекса, который в также находится в процессе обсуждения, предполагает сокращение прав президента по предоставлению налоговых льгот. Согласно документу, глава государства может предоставить льготы максимум до 50% от общей суммы налоговых выплат.

При этом, в проекте документа по созданию малазийского университета Министерство экономики и промышленности предлагает полностью освободить конкретный субъект от уплаты всех налогов.

Теги:
Узбекистан, ВУЗ, Малайзия



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