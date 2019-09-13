Директором созданного 8 месяцев назад агентства ранее являлся Ахадбек Хайдаров, который сменил проработавшего всего 3 месяца на этой позиции Нодира Джураева.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Новым директором Агентства по управлению государственными активами назначен Сунатулла Бекенов. В связи с этим он освобожден от должности первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли.

В Агентстве по управлению госактивами вновь сменился директор

Новый глава агентства родился в 1971 году и является выпускником Ташкентского государственного университета (1993 год) и Банковско-финансовой академии (1998 год).

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Директором созданного 8 месяцев назад агентства ранее являлся Ахадбек Хайдаров, который сменил проработавшего всего 3 месяца на этой позиции Нодира Джураева. Сам Ахадбек Хайдаров проработал на этой должности всего 5 месяцев. До этого он занимал должность заместителя министра финансов.

Об упразднении Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции власти республики заявили в начале года. Вместо комитета в Узбекистане были организованы три отдельные структуры: Антимонопольный комитет, Агентство по управлению государственными активами, Агентство по развитию рынка капитала.