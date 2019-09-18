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Мобильный телефон

Под контролем: регистрация мобильных телефонов станет обязательной

CC0 / pixabay.com
Общество
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В соответствии с постановлением правительства с 1 декабря 2019 года регистрация мобильных устройств будет осуществляться на платной основе.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Постановлением правительства утверждено положение о порядке регистрации мобильных устройств, используемых, ввозимых и производимых для реализации или личного пользования на территории Узбекистана, передает Telegram-канал Минюста.

Денис Кусков
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Согласно постановлению, регистрация мобильных устройств осуществляется: 

до 1 ноября 2019 года – в автоматическом режиме путем их подключения (активизации) к сетям операторов мобильной связи на бесплатной основе;

с 1 ноября 2019 года – путем обращения физических лиц, импортеров и организаций-производителей к системе регистрации мобильных устройств по международным уникальным идентификационным кодам на бесплатной основе, а с 1 декабря 2019-го - на платной основе.
Регистрация мобильных устройств осуществляется по обращению к оператору системы или регистратору системы.

Мобильные устройства, которые уже были зарегистрированы, не подлежат повторной регистрации.

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Напомним, речь о регистрации мобильных устройств шла еще в марте 2019-го. Тогда Мининфоком хотел свести к минимуму использование контрафактных и краденых телефонов. Правительственное положение о порядке регистрации вышло лишь спустя полгода.  

Теги:
Минюст Узбекистана, мобильный телефон, Регистрация



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