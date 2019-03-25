Французская Assystem поможет Узбекистану развивать атомную отрасль

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. "Узатом" намерен развивать сотрудничество с французской инжиниринговой группой Assystem, сообщили в пресс-службе компании. В агентстве состоялась встреча с директором по развитию бизнеса Assystem Фредериком Дженуа, на которой стороны договорились о налаживании сотрудничества в области подготовки кадров и развития ядерной инфраструктуры Узбекистана.

"Речь также шла о рассмотрении возможностей по созданию совместного инжинирингового предприятия с Assystem", — говорится в публикации.

В начале сентября 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики. "Росатом" собирается построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Соглашение вступило в силу в конце октября.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 8 февраля утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 годы. Ее основная цель к 2030 году — сооружение и начало безопасной эксплуатации АЭС общей мощностью 2,4 ГВт . Строительство станции планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.

Assystem — международная инжиниринговая группа, оказывающая своим клиентам услуги в управлении их капитальными расходами на протяжении жизненного цикла сложных промышленных объектов. Осенью 2018 года Assystem получила первый контракт от госкорпорации "Росатом" для поддержки развития проекта строительства первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа".

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В начале этого года Assystem и проектная компания "Аккую Нуклеар", отвечающая за строительство Росатомом первой в Турции АЭС "Аккую", подписали контракт на шесть лет. В соответствии с документом, Assystem обеспечит надзор за строительством объектов, важных для ядерной безопасности будущей атомной станции.