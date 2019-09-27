Узбекистан ждут холодные ночи

С новой недели в республике всем придется запастись теплыми куртками, ведь уже в понедельник ночью будет всего плюс 7 градусов.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. На Узбекистан надвигается настоящая зима - столбики термометра опустятся до плюс 7 градусов по ночам, сообщае Узгидромет.

Несмотря на то что сейчас в республике все еще лето - плюс 33-35 градусов тепла, уже с субботы температура начнет резко опускаться.

Узгидромет обновит оборудование по наблюдению за погодой >>

В Ташкенте ночью в субботу будет +19, днем +30 градусов. В воскресенье ночью столбики покажут +17.

И уже в понедельник всем придется надеть теплые куртки, ведь температура воздуха понизится до +18...+23, а ночью и вовсе местами будет всего +7 градусов.

С приходом осени в Узбекистане похолодает >>

Кроме того, в последний день сентября в Ташкенте и многих областях ожидаются дожди.

Напомним, The Weather Channel уже предупреждал узбекистанцев о том, что с приходом осени в республике резко похолодает, однако ошибся на целый месяц.

В конце июля метеорологи также сообщали о похолодании, но прогноз не оправдался.