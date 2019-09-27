Узбекистан ждут холодные ночи

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. На Узбекистан надвигается настоящая зима - столбики термометра опустятся до плюс 7 градусов по ночам, сообщае Узгидромет.
Несмотря на то что сейчас в республике все еще лето - плюс 33-35 градусов тепла, уже с субботы температура начнет резко опускаться.
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В Ташкенте ночью в субботу будет +19, днем +30 градусов. В воскресенье ночью столбики покажут +17.
И уже в понедельник всем придется надеть теплые куртки, ведь температура воздуха понизится до +18...+23, а ночью и вовсе местами будет всего +7 градусов.
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Кроме того, в последний день сентября в Ташкенте и многих областях ожидаются дожди.
Напомним, The Weather Channel уже предупреждал узбекистанцев о том, что с приходом осени в республике резко похолодает, однако ошибся на целый месяц.
В конце июля метеорологи также сообщали о похолодании, но прогноз не оправдался.