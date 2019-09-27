Последний кусок хлеба и доброе слово: как узбеки спасали эвакуированных в годы войны

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В годы Великой Отечественной войны Узбекская ССР приютила более полутора миллионов человек со всего Советского Союза. Эвакуация проходила в тяжелых условиях: спешка, недостаток информации. Путь в неизвестность. А в новом краю — непривычный климат, иные традиции, бытовой уклад и, наконец, язык. Но узбеки старались делать все для того, чтобы эвакуированные не чувствовали себя никому не нужными чужаками.

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина Николай Козлов на прошедшей в столице Узбекистана конференции "Эшелоны идут на восток" поделился воспоминаниями о жизни в Ташкенте. По его словам, в тяжелое военное время узбекистанцы проявляли к эвакуированным милосердие и добродушие, делились с ними кровом, едой и одеждой.

"Наша землячка, фронтовичка Меркулова, эвакуированная в Ташкент из Ленинграда в 1941 году, вспоминая прием детей на вокзале с последующей отправкой их в детские дома, отмечала, что на призыв ко всем женщинам Узбекистана проявить материнскую заботу об эвакуированных детях откликнулись тысячи, — рассказал он. — Часто на вокзал приходили узбечки и уводили детей в свои семьи. Из Бухарской области сообщали: "Не можем удовлетворить заявления граждан, желающих взять на воспитание детей". И тут же просили: если в других областях есть эвакуированные дети дошкольного возраста, направляйте их в Бухару".

Пережившие эвакуацию дети войны в большинстве своем единогласно отмечают, что выжить им помогли поддержка и сострадание, готовность по сути посторонних людей делиться последним.

"Они писали: от нас не отвернулись, обогрели, сами потеснились, но место для нас отвели. Я не знаю ни одного скандала или ссоры между местными и приезжими, — отметил Николай Козлов. — Другие отмечали: принимали нас по-братски, делились кровом, последним куском хлеба, добрым словом. Жалели нас, как своих обездоленных братьев. Сами умирали, но делились всем. Спасали, кормили, помогали в трудную минуту".

© Sputnik / Виктор Чернов Кузнец Шаахмед Шамахмудов и его жена Бахрихон с усыновленными во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов детьми и внуками.

Корней Чуковский, который был депортирован практически со всеми союзными писателями в Ташкент, сыну на фронт в начале 1942-го писал: "Узбеки чудесный народ, деликатный, учтивый".

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"А на актрису Фаину Раневскую произвел впечатление конкретный случай: она стащила кусок саксаула, который не смогла разрубить, для того чтобы обогреть поэтессу Анну Ахматову. Вышла на улицу, стояла. И вдруг идет местный житель, у него за поясом топор и молоток. Она попросила его разрубить этот саксаул. Что тот и сделал. Она сказала, что у нее нет денег, чтобы расплатиться. В ответ услышала: "А мне и не надо денег, вам будет тепло, и я рад за вас буду, а деньги что? А деньги еще не все". Не случайно, наверное, Анна Ахматова в своих воспоминаниях о жизни в Ташкенте написала, что именно в этом городе она узнала, что такое человеческая доброта", — отметил профессор.