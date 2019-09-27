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Последний кусок хлеба и доброе слово: как узбеки спасали эвакуированных в годы войны

© Sputnik / Н. Утарбеков
Общество
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В Ташкенте прошла международная научная конференция "Эшелоны идут на восток", посвященная 75-летию Великой Победы.

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В годы Великой Отечественной войны Узбекская ССР приютила более полутора миллионов человек со всего Советского Союза. Эвакуация проходила в тяжелых условиях: спешка, недостаток информации. Путь в неизвестность. А в новом краю — непривычный климат, иные традиции, бытовой уклад и, наконец, язык. Но узбеки старались делать все для того, чтобы эвакуированные не чувствовали себя никому не нужными чужаками.

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Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина Николай Козлов на прошедшей в столице Узбекистана конференции "Эшелоны идут на восток" поделился воспоминаниями о жизни в Ташкенте. По его словам, в тяжелое военное время узбекистанцы проявляли к эвакуированным милосердие и добродушие, делились с ними кровом, едой и одеждой. 

"Наша землячка, фронтовичка Меркулова, эвакуированная в Ташкент из Ленинграда в 1941 году, вспоминая прием детей на вокзале с последующей отправкой их в детские дома, отмечала, что на призыв ко всем женщинам Узбекистана проявить материнскую заботу об эвакуированных детях откликнулись тысячи, — рассказал он. — Часто на вокзал приходили узбечки и уводили детей в свои семьи. Из Бухарской области сообщали: "Не можем удовлетворить заявления граждан, желающих взять на воспитание детей". И тут же просили: если в других областях есть эвакуированные дети дошкольного возраста, направляйте их в Бухару".

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Пережившие эвакуацию дети войны в большинстве своем единогласно отмечают, что выжить им помогли поддержка и сострадание, готовность по сути посторонних людей делиться последним.

"Они писали: от нас не отвернулись, обогрели, сами потеснились, но место для нас отвели. Я не знаю ни одного скандала или ссоры между местными и приезжими, — отметил Николай Козлов. — Другие отмечали: принимали нас по-братски, делились кровом, последним куском хлеба, добрым словом. Жалели нас, как своих обездоленных братьев. Сами умирали, но делились всем. Спасали, кормили, помогали в трудную минуту".

© Sputnik / Виктор Чернов
Кузнец Шаахмед Шамахмудов и его жена Бахрихон с усыновленными во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов детьми и внуками.

Корней Чуковский, который был депортирован практически со всеми союзными писателями в Ташкент, сыну на фронт в начале 1942-го писал: "Узбеки чудесный народ, деликатный, учтивый".

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"А на актрису Фаину Раневскую произвел впечатление конкретный случай: она стащила кусок саксаула, который не смогла разрубить, для того чтобы обогреть поэтессу Анну Ахматову. Вышла на улицу, стояла. И вдруг идет местный житель, у него за поясом топор и молоток. Она попросила его разрубить этот саксаул. Что тот и сделал. Она сказала, что у нее нет денег, чтобы расплатиться. В ответ услышала: "А мне и не надо денег, вам будет тепло, и я рад за вас буду, а деньги что? А деньги еще не все". Не случайно, наверное, Анна Ахматова в своих воспоминаниях о жизни в Ташкенте написала, что именно в этом городе она узнала, что такое человеческая доброта", — отметил профессор.

© Sputnik / Яков Бродский
Фотография поэтессы Анны Ахматовой. Ташкент. 1942 год.
Теги:
СССР, Бухарская область, дети, война, Великая Отечественная война, Узбекистан, эвакуация, Ташкент



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