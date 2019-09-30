Шавкат Мирзиёев публично высказался о ношении платка в Узбекистане - видео

На торжественной церемонии награждения отличившихся на чемпионате мира по боксу спортсменов и тренеров президент страны заявил, что национальный узбекский головной убор никогда не подпадет в республике под запрет.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев публично заявил, что в Узбекистане никогда не запретят ношение национальных платков. Глава государства после выступления матери одного из спортсменов, которым вручались правительственные награды, подчеркнул, что этот традиционный головной убор всегда будет украшением узбекских женщин и символом скромности и величия.

В резиденции Куксарой в понедельник состоялась торжественная церемония награждения узбекских боксеров и тренеров, занявших первое общекомандное место на ЧМ в Екатеринбурге. С благодарственной речью к главе государства обратилась мать одного из призеров турнира. Женщина, облаченная в традиционный узбекский платок, поблагодарила президента за оказываемое им внимание к развитию спорта даже в самых отдаленных уголках республики.

"Буду молить Бога, чтобы флаг Узбекистана всегда поднимался высоко, чтобы наши спортсмены только побеждали! Спасибо вам за вашу заботу. Низкий вам поклон и долгих лет!", — сказала женщина под овации вставшего в знак уважения зала.

Растроганный этим выступлением, Шавкат Мирзиёев поблагодарил ее за истинно узбекское пожелание и сделал комплимент.

"Вам так идет наша национальная одежда и этот платок. Глядя на вас, я подумал, что стоит сказать об облике наших женщин, тем более, что эта тема сейчас в центре общественного внимания. Пусть все это знают: нашим женщинам и девушкам очень идут национальные наряди и традиционные платки им очень к лицу. Никто и никогда не был и не будет против этого. К примеру, ваш платок мне напомнил священную узбекскую мать. Эти головные уборы - олицетворение нашего величия, искренности, отражение нашего истинного духа", — сказал президент.

При этом глава государства заметил, что выступает за традиционную манеру ношения платка, повязанного на затылке, а не на шее, на манер хиджаба.

"Мы всегда внимательно следим за тем, как одеваются наши матери, именно их стиль можно считать проявлением традиционной культурой Узбекистана", — заключил Шавкат Мирзиёев.

Ранее в социальных сетях разгорелся скандал после того, как хоким Ферганской области Шухрат Ганиев на одном из совещаний пригрозил бороться с ношением платков. Чиновника вызвали в Сенат, где отчитали за некорректное поведение и назначили трехмесячный испытательный срок для исправления.