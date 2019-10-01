В Сурхандарьинской области построят водохранилище на $30 млн - проект

Общий объём водохранилища, как указано в документе, будет составлять более 13 млн кубометров. На строительство планируют выделить около $30 млн.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Министерство водного хозяйства Узбекистана разместило на портале СОВАЗ проект постановления Кабинета министров, которое предполагает строительство нового водохранилища "Обизаранг" на территории Сурхандарьинской области к 2023 году.

Общий объём водохранилища, как указано в документе, будет составлять более 13 млн кубометров. На строительство планируют выделить около $30 млн, ожидается, что оно обеспечит водой около 6 600 гектаров земли.

Это не первый проект постановления, вынесенный на обсуждения профильным ведомством. Меньше месяца назад было так же предложено возвести в Ташкентсткой области водохранилище стоимостью $35 млн.

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Отметим, по данным Министерства водного хозяйства, в Узбекистане насчитывается около 60 водохранилищ. При этом в текущем году будут построены ещё пять водохранилищ с общим объёмом почти в 126 млн кубометров, которые обеспечат водой 20 600 гектаров полей.